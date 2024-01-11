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Турецький парламент може обговорити членство Швеції в НАТО найближчими тижнями

Фото: парламент Туреччини найближчими тижнями обговорить членство Швеції в НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Голова парламентської групи правлячої партії Туреччини Абдулла Гюлер сказав, що депутати можуть розглянути заявку Швеції на вступ в НАТО найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Гюлер заявив, що після 16 січня, коли депутати повернуться із зимових канікул, турецький парламент може включити заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу до свого порядку денного "найближчими тижнями".

Варто зазначили, що всі союзники по НАТО, крім Туреччини та Угорщини, вже завершили процес ратифікації вступу Швеції. Однак офіційні особи кажуть, що є сигнали про те, що входженння скандинавської країни в Альянс наближається.

Вступ Швеції в НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени.

У відповідь на вимоги Анкари Стокгольм посилив антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість в тому, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року.

 

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