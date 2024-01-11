Турецкий парламент может обсудить членство Швеции в НАТО в ближайшие недели

Глава парламентской группы правящей партии Турции Абдулла Гюллер сказал, что депутаты могут рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Гюллер заявил, что после 16 января, когда депутаты вернутся с зимних каникул, турецкий парламент может включить заявку Швеции на вступление в Североатлантический Альянс в свою повестку дня "в ближайшие недели".
Следует отметить, что все союзники по НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже завершили процесс ратификации вступления Швеции. Однако официальные лица говорят, что есть сигналы о том, что вступление скандинавской страны в Североатлантический союз приближается.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Североатлантического союза, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены.
В ответ на требования Анкары Стокгольм ужесточил антитеррористические законы. В конце ноября в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "в ближайшие недели".
26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).
Стоит отметить, что 1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, чтоШвеция станет частью Альянса до июля 2024 года.
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