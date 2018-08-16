Турецкие компании отменили заказы на iPhone

Накануне Эрдоган заявил о планах ответа на "экономическую войну", которую развязали США

Крупнейшие турецкие ритейлеры прекратили прием заказов на смартфоны iPhone и другую американскую электронику. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что торговая площадка Dogubank отменила заказы на общую сумму 50 млн долларов, которые были запланированы на октябрь и ноябрь.

Такие действия компании приняли после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о бойкоте американской электроники и планах ответов на "экономическую войну", которую по его словам, развязали Соединенные Штаты Америки.

"Импорт десятков продуктов американского происхождения, в основном iPhone, отрезало как ножом", - отмечается сообщении.

Кроме того, ряд других крупных торговых площадок также поддержали заявление Эрдогана, отменив свои заказы на американскую электронику.

"Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику", - заявил президент Турции.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об увеличении ввозных пошлин на американские легковые автомобили, алкоголь и табак. Отмечается, документ повысил тарифы на ввоз в страну автомобилей (на 120%), алкогольные напитки (140%) и листовой табак (пошлины на него увеличились на 60%)

Ранее сообщалось, что Турция не будет использовать американскую продукцию в строительстве на территории страны.

Добавим, что 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышение пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности.