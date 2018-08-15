Эрдоган подписал указ о повышении пошлин на товары из США

В частности, повысились тарифы на ввоз в страну автомобилей, алкогольных напитков и листового табака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому увеличиваются ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак. Об этом сообщает официальное правительственное издание Турции T.C. Resmi Gazete.

Как отмечается, документ повысил тарифы на ввоз в страну автомобилей (на 120%), алкогольные напитки (140%) и листовой табак (пошлины на него увеличились на 60%).

Кроме того, новые пошлины касаются ввоза в Турцию косметики, риса и угля из США.

Информацию о том, что соответствующий указ был подписан подтвердил вице-президент Турции Фуат Октай в своем Twitter.

В частности, он уточнил, что подобные меры были введены в связи с "нападками американских властей на турецкую экономику".

Ранее сообщалось, что Турция не будет использовать американскую продукцию в строительстве на территории страны.

Также Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США. По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции.

Добавим, что 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышение пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности. В свою очередь Турция готовит ответ США на новые пошлины на алюминий и сталь.

Позже Эрдоган пригрозил США "расстаться" с ними и обратиться к новым партнерам и альянсов". Президент Турции предупредил, что его страна обратится к новых рынков, новых партнеров и альтернативных финансовых инструментов.