Турецькі компанії скасували замовлення на iPhone

Напередодні Ердоган заявив про плани відповіді на "економічну війну", яку розв'язали зв'язали США

Найбільші турецькі ритейлери припинили прийом замовлень на смартфони iPhone та іншу американську електроніку. Про це повідомляє Hurriyet.

Зазначається, що торгівельний майданчик Dogubank скасував замовлення на загальну суму 50 млн доларів, що були заплановані на жовтень і листопад.

Такі дії компанії вчинили після заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про бойкот американської електроніки та плани відповіді на "економічну війну", яку за його словами, розв'язали Сполучені Штати Америки.

"Імпорт десятків продуктів американського походження, в основному iPhone, відрізало як ножем", - зазначається повідомленні.

Крім того, ряд інших великих торгових майданчиків також підтримали заяву Ердогана, скасувавши свої замовлення на американську електроніку.

"Ми будемо виробляти і продавати продукти, які будуть краще тих, що ми купуємо за іноземну валюту. І ми будемо бойкотувати американську електроніку", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про збільшення ввізних мит на американські легкові автомобілі, алкоголь і тютюн. Зазначається, документ підвищив тарифи на ввезення в країну автомобілів (на 120%), алкогольні напої (140%) і листовий тютюн (мита на нього збільшилися на 60%)

Раніше повідомлялося, що Туреччина не буде використовувати американську продукцію в будівництві на території країни.

Додамо, що 10 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Тепер вони складуть 50% і 20% відповідно. Білий дім пояснив введення нових мит загрозою національної безпеки.