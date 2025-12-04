МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери в Чорному морі

До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали українських і російських дипломатів. Це сталося через удари по танкерах "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Haber .

Як пише A Haber, представникам України і РФ знову було доведено, що Анкара не вітає такого роду зіткнення в Чорному морі

Голова комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив, що перенесення війни, особливо на цивільні перевезення в Чорному морі, "викликає серйозну стурбованість".

"Поширення бойових дій на виняткову економічну зону нашої країни неприпустимо. Такі атаки вкрай небезпечні для морського руху, а також для безпеки життя і майна всіх прибережних країн. З цього приводу ведуться необхідні контакти з відповідними сторонами. Важливо, щоб Чорне море залишалося зоною миру для всіх прибережних країн", - додав він.

За словами Октая, Туреччина продовжує докладати зусиль і робити внесок, щоб обидві сторони, що воюють, зустрілися за столом переговорів і було досягнуто режиму припинення вогню та миру, який буде прийнятним для обох країн.