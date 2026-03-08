Турецькі F-16 на Кіпрі? Анкара готує свій найгучніший військовий крок за довгі роки

Туреччина може розгорнути свої винищувачі F-16 на території Північного Кіпру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Про розробку відповідного плану посилення безпеки у Східному Середземномор’ї стало відомо 7 березня 2026 року.
Як повідомило журналістам джерело в Міністерстві оборони Туреччини, Анкара вивчає можливість постійного або тимчасового базування бойової авіації на острові. Цей крок є частиною поетапного плану, спрямованого на гарантування безпеки самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру.
Рішення про можливе перекидання F-16 обговорюється на тлі зростання конфліктів у Середземноморському регіоні, що змушує Анкару переглядати свою оборонну стратегію.
Наразі ініціатива перебуває на стадії обговорення в оборонному відомстві.
Якщо рішення буде прийнято, то поява турецьких винищувачів на Кіпрі може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Ще б пак, будь-яке розгортання реактивної авіації безпосередньо впливає на безпековий ландшафт НАТО та країн Середземномор'я.
Турецькі Повітряні сили останнім часом активно демонструють потужність свого авіапарку. Зокрема, пілотажна група Turkish Stars на літаках F-16 нещодавно стала зіркою авіашоу Teknofest у Стамбулі, підтвердивши високу боєготовність техніки та пілотів.
Нагадаємо, що у Туреччини одна з найбільших у світі ескадр винищувачів F‑16. Так, за відкритими даними, Повітряні сили Туреччини мають приблизно 270 винищувачів F‑16C/D різних модифікацій (блоки 30/40/50), які становлять основу їхнього бойового угруповання.
Раніше повідомлялось, що турецькі винищувачі F-16 у понеділок, 15 грудня, збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.
До слова, нещодавно винищувач F-16 впав на жваве шосе у Туреччині.