Турецькі F-16 на Кіпрі? Анкара готує свій найгучніший військовий крок за довгі роки

Про розробку відповідного плану посилення безпеки у Східному Середземномор’ї стало відомо 7 березня 2026 року.

Як повідомило журналістам джерело в Міністерстві оборони Туреччини, Анкара вивчає можливість постійного або тимчасового базування бойової авіації на острові. Цей крок є частиною поетапного плану, спрямованого на гарантування безпеки самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру.

Рішення про можливе перекидання F-16 обговорюється на тлі зростання конфліктів у Середземноморському регіоні, що змушує Анкару переглядати свою оборонну стратегію.

Наразі ініціатива перебуває на стадії обговорення в оборонному відомстві.

Якщо рішення буде прийнято, то поява турецьких винищувачів на Кіпрі може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Ще б пак, будь-яке розгортання реактивної авіації безпосередньо впливає на безпековий ландшафт НАТО та країн Середземномор'я.