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Туреччину через землетруси зрушено у бік Аравійського пів острова на 3 метри

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Туреччина, Вівторок 07 лютого 2023 18:33
Туреччину через землетруси зрушено у бік Аравійського пів острова на 3 метри Фото: вздовж лінії розлому Туреччина зрушилась на 3 метри у бік Аравійського пів острова (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Землетрус у Туреччині призвів до геологічного зрушення, через яке літосферні плити зрушили на три метри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

Як оцінив ситуацію президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, у Туреччині земля перемістилася на 3 метри за кілька десятків секунд уздовж 150-кілометрової лінії розлому, яка виникла після руйнівних землетрусів у Туреччині.

Туреччину через землетруси зрушено у бік Аравійського пів острова на 3 метри

В інтерв'ю італійській газеті науковець звернув увагу на потужність підземних поштовхів. За його словами, відбувся дуже потужний землетрус, який спершу навіть змусив оголосити в Італії попередження про цунамі.

"Те, що ми називаємо Аравійською плитою, перемістилося приблизно на три метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити", - заявив він.

Він пояснив, що площина розлому була дуже нахилена, а горизонтальне зміщення відбувалося з обох його боків. Тобто дві тектонічні плити рухалися одна відносно другої.

"Інакше кажучи, Туреччина ніби перемістилася відносно Аравійської плити на південний захід", - підкреслив учений.

Туреччину через землетруси зрушено у бік Аравійського пів острова на 3 метри

Відповідаючи на запитання, чи варто хвилюватися країнам, розташованим далі на захід від Середземного моря, Дольоні зазначив, що землетрус - це рух, який ніколи не припиняється.

"Як відомо, більша частина Туреччини розташована на Анатолійській плиті, але південний захід Туреччини переходить на Аравійську плиту поряд із Сирією. Поведінка землетрусу відома, але він вплинув на структуру, яка знаходиться дуже далеко від італійської геологічної системи. Проте це не означає, що ми не повинні приділяти увагу, оскільки в Італії є території з постійною геологічною активністю", - підкреслив науковець.

Нагадаємо, протягом 6 лютого Туреччину сколихнули три потужні землетруси. Епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 37 км від турецького міста Газіантеп.

За останніми даними від президента країни Реджепа Ердогана, щонайменше 3549 осіб загинули і 22 168 дістали поранення.

Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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