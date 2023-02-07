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Турция из-за землетрясений сдвинулась в сторону Аравийского полуострова на 3 метра

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Турция, Вторник 07 февраля 2023 18:33
Турция из-за землетрясений сдвинулась в сторону Аравийского полуострова на 3 метра Фото: вдоль линии разлома Турция сдвинулась на 3 метра в сторону Аравийского полуострова (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, из-за которого литосферные плиты сдвинулись на три метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Как оценил ситуацию президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони, в Турции земля переместилась на 3 метра в несколько десятков секунд вдоль 150-километровой линии разлома, возникшей после разрушительных землетрясений в Турции.

Турция из-за землетрясений сдвинулась в сторону Аравийского полуострова на 3 метра

В интервью итальянской газете ученый обратил внимание на мощность подземных толчков. По его словам, произошло очень мощное землетрясение, которое сначала даже заставило объявить в Италии предупреждение о цунами.

"То, что мы называем Аравийской плитой, переместилось примерно на три метра в направлении с северо-востока на юго-запад относительно Анатолийской плиты", - заявил он.

Он объяснил, что плоскость разлома была очень наклонена, а горизонтальное смещение происходило с обеих сторон. То есть две тектонические плиты двигались относительно друга друга.

"Иными словами, Турция как бы переместилась относительно Аравийской плиты на юго-запад", - подчеркнул ученый.

Турция из-за землетрясений сдвинулась в сторону Аравийского полуострова на 3 метра

Отвечая на вопрос, стоит ли волноваться странам, расположенным дальше к западу от Средиземного моря, Дольони отметил, что землетрясение - это движение, которое никогда не прекращается.

"Как известно, большая часть Турции расположена на Анатолийской плите, но юго-запад Турции переходит на Аравийскую плиту рядом с Сирией. Поведение землетрясения известно, но оно повлияло на структуру, которая находится очень далеко от итальянской геологической системы. Однако это не означает, что мы не должны уделять внимание, поскольку в Италии есть территории с постоянной геологической активностью", - подчеркнул ученый.

Напомним, в течение 6 февраля Турцию всколыхнули три мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 37 км от турецкого города Газиантеп.

По последним данным от президента страны Реджепа Эрдогана, по меньшей мере 3549 человек погибли и 22 168 получили ранения.

Детальнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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