Турция из-за землетрясений сдвинулась в сторону Аравийского полуострова на 3 метра

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, из-за которого литосферные плиты сдвинулись на три метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera .

Как оценил ситуацию президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони, в Турции земля переместилась на 3 метра в несколько десятков секунд вдоль 150-километровой линии разлома, возникшей после разрушительных землетрясений в Турции.

В интервью итальянской газете ученый обратил внимание на мощность подземных толчков. По его словам, произошло очень мощное землетрясение, которое сначала даже заставило объявить в Италии предупреждение о цунами.

"То, что мы называем Аравийской плитой, переместилось примерно на три метра в направлении с северо-востока на юго-запад относительно Анатолийской плиты", - заявил он.

Он объяснил, что плоскость разлома была очень наклонена, а горизонтальное смещение происходило с обеих сторон. То есть две тектонические плиты двигались относительно друга друга.

"Иными словами, Турция как бы переместилась относительно Аравийской плиты на юго-запад", - подчеркнул ученый.

Отвечая на вопрос, стоит ли волноваться странам, расположенным дальше к западу от Средиземного моря, Дольони отметил, что землетрясение - это движение, которое никогда не прекращается.

"Как известно, большая часть Турции расположена на Анатолийской плите, но юго-запад Турции переходит на Аравийскую плиту рядом с Сирией. Поведение землетрясения известно, но оно повлияло на структуру, которая находится очень далеко от итальянской геологической системы. Однако это не означает, что мы не должны уделять внимание, поскольку в Италии есть территории с постоянной геологической активностью", - подчеркнул ученый.