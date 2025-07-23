Туреччина відкрила переговори в Стамбулі заявою про припинення вогню в Україні: деталі

"У нас є необхідна інфраструктура в контексті механізму моніторингу у разі досягнення домовленості про припинення вогню", - сказав Фідан.

За його словами, Туреччина також може сприяти проведенню обмінів полоненими на основі більш структурованої методології.

"З нагоди Стамбульських переговорів, ми маємо можливість показати, що дипломатія та діалог є більш ефективними в досягненні миру, ніж конфронтація та зброя", - зазначив глава МЗС Туреччини.