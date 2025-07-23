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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Туреччина відкрила переговори в Стамбулі заявою про припинення вогню в Україні: деталі

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Туреччина готова допомогти з моніторингом припинення вогню в Україні. У країни є необхідна для цього інфраструктура.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перед початком переговорів України та Росії у Стамбулі.

"У нас є необхідна інфраструктура в контексті механізму моніторингу у разі досягнення домовленості про припинення вогню", - сказав Фідан.

За його словами, Туреччина також може сприяти проведенню обмінів полоненими на основі більш структурованої методології.

"З нагоди Стамбульських переговорів, ми маємо можливість показати, що дипломатія та діалог є більш ефективними в досягненні миру, ніж конфронтація та зброя", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Третій раунд переговорів України та Росії

Нагадаємо, Україна вже провела два раунди переговорів з Росією - у травні та червні цього року.

Сьогодні, 23 липня, українська та російська делегації втретє зустрічаються у Стамбулі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

За даними РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним.

У Москві ж заявили, що така зустріч може відбутися лише після того, як сторони погодять проєкти спільних меморандумів.

Усі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.

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