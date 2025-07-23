Турция открыла переговоры в Стамбуле заявлением о прекращении огня в Украине: детали

"У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня", - сказал Фидан.

По его словам, Турция также может способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии.

"По случаю Стамбульских переговоров, мы имеем возможность показать, что дипломатия и диалог являются более эффективными в достижении мира, чем конфронтация и оружие", - отметил глава МИД Турции.