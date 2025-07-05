У Туреччині затримали ще трьох мерів від опозиції: подробиці

"Справа мерів": арешт Імамоглу

Переслідування мерів, які належать до опозиційної партії Туреччини, останнім часом тільки набирає обертів. А 19 березня в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є основним політичним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана; разом із ним затримали ще понад 100 осіб.

Імамоглу підозрюють у корупції та пособництві терористичній організації - Робітничій партії Курдистану.

Арешт Імамоглу спровокував масові протести в Стамбулі, Анкарі та інших містах країни. За добу під час протестів було затримано понад 300 осіб.

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