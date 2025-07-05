В Турции задержали еще трех мэров от оппозиции: подробности

"Дело мэров": арест Имамоглу

Преследование мэров, принадлежащих к оппозиционной партии Турции, в последнее время только набирает обороты. А 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является основным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана; вместе с ним задержали еще более 100 человек.

Имамоглу подозревают в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана.

Арест Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. За сутки во время протестов было задержано более 300 человек.

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