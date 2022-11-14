У Туреччині затримали 46 осіб, підозрюваних в організації теракту у Стамбулі

У Туреччині після вивчення оперативних даних затримано 46 осіб, які підозрюються в організації теракту у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

За даними міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, теракт у Стамбулі було здійснено за "дорученням" штабу організації Загони народної самооборони (сирійська гілка Робочої партії Курдистану), розташованого в сирійському районі Кобані.

Як стверджує Сойлу, виконавець теракту зізналася в ході допиту, що була заслана ватажками організації нелегальними шляхами Туреччини через сирійський Афрін.

Структури безпеки Туреччини вивчили дані із 1200 камер відеоспостереження, провівши операції за 21 адресами та затримавши 46 підозрюваних.

"У числі затриманих - терорист, який отримав фізичне усунення виконавця вибуху в Стамбулі. Причетні до теракту могли втекти вже сьогодні до Греції, але були оперативно схоплені", - розповів міністр.