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В Турции задержали 46 человек, подозреваемых в организации теракта в Стамбуле

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Понедельник 14 ноября 2022 11:18
В Турции задержали 46 человек, подозреваемых в организации теракта в Стамбуле Фото: в Турции задержали 46 человек, подозреваемых в организации теракта в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Турции после изучения оперативных данных задержали 46 человек, которые подозреваются в организации теракта в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, теракт в Стамбуле был осуществлен по "поручению" штаба организации Отряды народной самообороны (сирийская ветвь Рабочей партии Курдистана), расположенного в сирийском районе Кобани.

Как утверждает Сойлу, исполнитель теракта призналась в ходе допроса, что была заслана главарями организации нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.

Структуры безопасности Турции изучили данные с 1200 камер видеонаблюдения, проведя операции по 21 адресам и задержав 46 подозреваемых.

"В числе задержанных - террорист, которому было получено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены", - рассказал министр.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

В результате теракта ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

В ночь на 14 ноября стало известно, что правоохранители задержали виновника теракта.

Тем временем в МИД Украины сообщили, что украинцы не пострадали в результате вчерашнего взрыва в Стамбуле.

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Стамбул Теракт Турция
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