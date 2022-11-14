В Турции задержали 46 человек, подозреваемых в организации теракта в Стамбуле

В Турции после изучения оперативных данных задержали 46 человек, которые подозреваются в организации теракта в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, теракт в Стамбуле был осуществлен по "поручению" штаба организации Отряды народной самообороны (сирийская ветвь Рабочей партии Курдистана), расположенного в сирийском районе Кобани.

Как утверждает Сойлу, исполнитель теракта призналась в ходе допроса, что была заслана главарями организации нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.

Структуры безопасности Турции изучили данные с 1200 камер видеонаблюдения, проведя операции по 21 адресам и задержав 46 подозреваемых.

"В числе задержанных - террорист, которому было получено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены", - рассказал министр.