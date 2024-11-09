В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України

У турецькому місті Адана відкрито нове почесне консульство України. Його керівником став бізнесмен і діяч, що активно підтримує боротьбу України з російським агресором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Турецькій Республіці Василя Боднара.
Очолив нове диппредставництво відомий у регіоні бізнесмен і громадський діяч Омер Сакарая. З початку повномасштабного вторгнення він підтримує Україну, працює над представленням країни у регіоні та допомогає в розвитку міжрегіональної співпраці.
Адана - великий промисловий та індустріальний центр Туреччини з населенням понад 2,5 мільйона жителів. У місті діє чисельна українська громада.
"Представлення інтересів України, захист прав наших громадян, розвиток міжрегіональної співпраці, розширення бізнес звʼязків - лише початковий перелік завдань почесного консула", - зазначив Боднар.
Фото: посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар (facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)
З початку повномасштабного вторгнення Туреччина підтримує Україну в протистоянні Росії. Керівництво країни неодноразово закликало знайти формулу мирного вирішення протистояння між державами.
Днями президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключив, що війна може завершитися після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.
Глава держави також переконаний, що Путін регулярно намагається припинити вогонь. Зокрема, на його думку, це видно в процесі обміну полоненими між державами.
В МЗС Туреччини прогнозують "нову ситуацію" у війні України з Росією в наступному році та підтримали територіальну цілісність нашої країни.
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