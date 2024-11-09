В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України

Відносини України з Туреччиною

З початку повномасштабного вторгнення Туреччина підтримує Україну в протистоянні Росії. Керівництво країни неодноразово закликало знайти формулу мирного вирішення протистояння між державами.

Днями президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключив, що війна може завершитися після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Глава держави також переконаний, що Путін регулярно намагається припинити вогонь. Зокрема, на його думку, це видно в процесі обміну полоненими між державами.

В МЗС Туреччини прогнозують "нову ситуацію" у війні України з Росією в наступному році та підтримали територіальну цілісність нашої країни.

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