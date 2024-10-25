ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердогану привиділося "прагнення" Путіна до припинення вогню в Україні

П'ятниця 25 жовтня 2024 12:15
UA EN RU
Ердогану привиділося "прагнення" Путіна до припинення вогню в Україні Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина бачить, що російський диктатор Володимир Путін "прагне постійного припинення вогню". Зокрема нібито існують очікування щодо обміну ув'язненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана під час розмови з журналістами, якого цитує місцеве видання Haber 7.

За словами Ердогана, як й під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, турецька сторона побачила, що диктатор Путін також прагне "постійного припинення вогню". У тому ж числі це підтвердив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом в Стамбулі.

"На додаток до відродження Чорноморського зернового коридору та розмінування, під час нашої зустрічі з паном Путіним та його делегацією вчора (24 жовтня, - ред,) ввечері ми також побачили, що існують очікування щодо обміну ув'язненими", - додав президент Туреччини.

Ердоган відзначив, що наразі Туреччина уважно стежить за кроками в напрямку обміну полоненими й робитиме все можливо, щоб вирішити "проблеми" дипломатичним шляхом.

"Наше бажання - якнайшвидше розпочати мирні переговори між двома країнами і відкрити шлях до сприятливого результату. Ми будемо продовжувати невтомно працювати для досягнення цієї мети. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні немає переможців, а в мирі немає переможених. Ця війна обов'язково закінчиться, і наше завдання - завершити її без крові та сліз", - пояснив він.

Заяви Путіна під час саміту БРІКС

Варто додати, що лише вчора, під час саміту БРІКС Путін продовжував публічно марити щодо "просування" російських терористів "на всіх ділянках лінії зіткнення в спецоперації", а також нібито "оточення" та "втрати" українських воїнів у Курській області.

Зокрема диктатор звинувачував Україну в небажанні вести діалог з Росією й стверджував про "м'яч на боці Києва".

Окремо він жалівся на розширення НАТО й утримання градуса конфронтації між Альянсом та країною-терористом Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Туреччина Війна в Україні
NEWS
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція