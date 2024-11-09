В Турции заработало новое почетное консульство Украины

Отношения Украины с Турцией

С начала полномасштабного вторжения Турция поддерживает Украину в противостоянии России. Руководство страны неоднократно призывало найти формулу мирного решения противостояния между государствами.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил, что война может завершиться после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

Глава государства также убежден, что Путин регулярно пытается прекратить огонь. В частности, по его мнению, это видно в процессе обмена пленными между государствами.

В МИД Турции прогнозируют "новую ситуацию" в войне Украины с Россией в следующем году и поддержали территориальную целостность нашей страны.

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