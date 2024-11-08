Війна в Україні може легко завершитися завдяки рішенню адміністрації Трампа, - Ердоган
Війну в Україні можна швидко завершити, якщо майбутня адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення конфлікту.
Про це заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він наголосив, що для завершення війни необхідні діалог і угоди, а не зброя і конфлікти.
"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до цього питання з позиції рішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відкриють двері до миру, а не до зброї, бомб і конфліктів", - заявив Ердоган.
Він висловив упевненість, що більша увага до дипломатії може відкрити двері до миру. Турецький лідер додав, що зусилля західних країн на чолі зі США щодо припинення війни могли б значно прискорити досягнення миру.
Трамп раніше заявляв, що в разі його обрання зможе домогтися миру в Україні протягом 24 годин, але не уточнив, як саме вирішуватиметься цей складний конфлікт, який став найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни.
Туреччина, підтримуючи територіальну цілісність України і засуджуючи дії Росії, не підтримує санкції Заходу проти Москви. При цьому Туреччина зберігає важливі партнерські відносини з Росією у сфері енергетики, туризму та оборони.
З березня Туреччина активно закликає до переговорів і пропонує своє посередництво. Ердоган зазначив, що його країна вже не раз збирала обидві сторони за столом переговорів і готова зробити це знову.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Поки що важко точно передбачити, яку позицію займе Дональд Трамп щодо війни Росії проти України після інавгурації.
На початку вересня Трамп заявив, що став президентом, відразу ж зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним, щоб домовитися про мир протягом 24 годин.
Також у вересні Трамп зустрівся із Зеленським, який представив йому свій план перемоги. За підсумками переговорів Трамп підкреслив, що "прагне справедливої угоди для всіх сторін".
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