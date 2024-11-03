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У МЗС Туреччини прогнозують "нову ситуацію" у війні в Україні у 2025 році

Туреччина, Неділя 03 листопада 2024 11:53
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У МЗС Туреччини прогнозують "нову ситуацію" у війні в Україні у 2025 році Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не виключає появу "нової ситуації" у війні в Україні. Це може статися вже у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Голова МЗС зауважив, що "втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у 2025 році".

"Ми побачимо ситуацію", - констатував Фідан.

За його словами, пошуки дотику між Росією та Україною тривають і "жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі".

"Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України", - зазначив міністр.

Війна в Україні

У Туреччині не вперше висловлюється про війну в Україні. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара бачить, що глава Кремля Володимир Путін "прагне постійного припинення вогню". Зокрема, нібито навіть існують очікування щодо обміну ув'язненими.

Крім того, на початку жовтня у Ердогана заявили, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Також Анкара підтримує повернення окупованих територій, включаючи Крим.

Зазначимо, що у вересні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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