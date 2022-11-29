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У Туреччині вважають, що війна Росії проти України не завершиться воєнною перемогою на полі бою

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Вівторок 29 листопада 2022 14:01
У Туреччині вважають, що війна Росії проти України не завершиться воєнною перемогою на полі бою Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Війна, яку Росія розв'язала проти України, закінчиться дипломатичним шляхом, а не воєнною перемогою на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Так чи інакше, ця війна закінчиться за столом. Ми не думаємо, що вона закінчиться військовими досягненнями на землі. Незважаючи на це, існує ризик, що війна може тривати десятиліттями", - сказав він.

Чавушоглу зазначив, у порівнянні з березнем, коли в Стамбулі відбулася остання переговорна зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини, виникли "нові реальності в нових умовах". Він додав, що ситуація стала складнішою, але "ми не повинні втрачати надію".

За його словами, на переговорах, що відбулися наприкінці березні у Стамбулі, сторони нібито "були дуже близькі до припинення вогню. Але потім втрутилися чарівні руки і ми побачили, як сторони відійшли від столу".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Росія вимагає від України переговорів та здачі державних інтересів, але переломний момент уже настав.

Тим часом у Кремлі відкидають можливість переговорів з Україною нібито через "українську позицію".

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