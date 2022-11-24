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Росія вимагає перемовин та здачі інтересів, однак переломна ситуація наступила, - Данілов

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Четвер 24 листопада 2022 22:40
Росія вимагає перемовин та здачі інтересів, однак переломна ситуація наступила, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вимагає від України перемовин й здачі державних інтересів. Втім, переломний момент вже наступив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в коментарі "24 каналу".

За словами Данілова, попри визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм, заяви інституцій й надалі залишаються млявими, як й раніше. Це, зі свого боку, починає виходити за певні межі.

"Я вважаю, що Європа спільно із усім демократичним світом має діяти більш практично, стосовно Росії. Вони вимагають від нас перемовин, вимагають здачі наших державних інтересів, розуміючи, що ми не можемо піти цим шляхом, від слова зовсім", - пояснив Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, саме Росія розпочала війну й якщо голова Кремля Володимир Путін бажає її завершити - він повинен забрати свій мотлох та вийти на кордон України 1991 року. Вже після цього можна буде починати ті чи інші перемовини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

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