В Турции считают, что война России против Украины не закончится военной победой на поле боя

Война, которую Россия развязала против Украины, закончится дипломатическим путем, а не военной победой на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

"Так или иначе, эта война закончится за столом. Мы не думаем, что она закончится военными достижениями на земле. Несмотря на это, существует риск, что война может занять десятилетия", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что по сравнению с мартом, когда в Стамбуле состоялась последняя переговорная встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции, возникли "новые реальности в новых условиях". Он добавил, что ситуация стала более сложной, но "мы не должны терять надежду".

По его словам, на переговорах, которые проходили в конце марта в Стамбуле стороны якобы "были очень близки к прекращению огня. Но потом вмешались волшебные руки и мы увидели, как стороны отошли от стола".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, но переломный момент уже настал.

Тем временем в Кремле исключают возможность переговоров с Украиной якобы из-за "украинской позиции".

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