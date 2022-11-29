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У Кремлі зробили нову заяву щодо переговорів з Україною

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Москва, Вівторок 29 листопада 2022 12:03
У Кремлі зробили нову заяву щодо переговорів з Україною Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Кремлі відкидають можливість переговорів з Україною. Там вважають, що цьому нібито заважає "українська позиція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує російський Інтерфакс.

"Справді, наразі жодні переговори неможливі, бо їх абсолютно заперечує українська сторона. Спеціальна військова операція продовжується", - сказав Пєсков.

За його словами, для мирних переговорів нібито потрібна так звана "політична воля України". Також він знову згадав "вимоги Росії", які нібито "добре відомі".

Нагадаємо, що останнім часом в Кремлі перейшли до відкритого шантажу щодо переговорів з Україною, там вимагають виконати "вимоги Москви" і нібито тоді терористичні ракетні атаки по мирних містах закінчаться.

На що в України тверда позиція. Жодних переговорів з нинішнім керівництвом РФ та заклики до світової спільноти до визнання Росії країною-терористом та надання ще більшої допомоги українцям.

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