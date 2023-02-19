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Кількість загиблих від землетрусу у Туреччині перевищила 40 тисяч

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Туреччина, Неділя 19 лютого 2023 15:05
Кількість загиблих від землетрусу у Туреччині перевищила 40 тисяч Фото: кількість загиблих від землетрусу у Туреччині перевищила 40 тисяч (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на сьогодні відомо, що від землетрусу у Туреччині, що стався 6 лютого, загинуло 40 689 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За інформацією турецького управління з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій, на місці стихійного лиха все ще залишається 14 тисяч будівельної техніки. На місці працюють 250 тисяч людей.

При цьому у більшості провінцій пошуково-рятувальні роботи завершені.

Туреччина сподівається, що протягом 2 місяців буде зведено 100 тисяч контейнерних міст. Інфраструктурні роботи тривають.

Нагадаємо, на 278-й годині після землетрусу у Туреччині з-під завалів врятували чоловіка та 17-річну дівчину.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого у турецькій провінції Кахраманмараш знову стався землетрус магнітудою 5,1.

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