На півдні Туреччини знову зафіксували сильні землетруси
Сьогодні, 20 лютого, у турецькій провінції Хатай, яка знаходиться поблизу кордону з Сирією, зафіксували чергові сильні землетруси.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar, про це заявили в Управлінні по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
У відомстві зазначили, що поблизу кордону з Сирією було зафіксовано землетрус магнітудою 6,4 і через три хвилини там стався ще один - магнітудою 5,8.
Осередок першого землетрусу залягав на глибині 16 кілометрів. Поштовхи відчувалися у всій провінції та в інших сусідніх країнах, а саме: Лівані, Сирії, Кіпрі та Ізраїлі.
Турецькі ЗМІ вже пишуть, що через землетрус є руйнування, але офіційні джерела поки що не підтверджують цю інформацію.
Оновлено 19:48
За інформацією телеканалу Al-Arabiya, на півночі Сирії внаслідок землетрусу обрушилися будинки у двох містах, постраждали жителі.
При цьому у провінції Хатай вже повністю відключили електрику через катаклізм. Там є руйнування.
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023
Оновлено 20:15
Управління по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій закликало громадян триматися подалі від берегової лінії через ризик підвищення рівня моря до 50 сантиметрів.
Нагадаємо, вчора, 19 лютого, стало відомо, що кількість загиблих через землетрус у Туреччині перевищила 40 тисяч людей.
Також ми писали, що у Туреччині 18 лютого стався землетрус магнітудою 5,1.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.