На півдні Туреччини знову зафіксували сильні землетруси

Сьогодні, 20 лютого, у турецькій провінції Хатай, яка знаходиться поблизу кордону з Сирією, зафіксували чергові сильні землетруси.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar , про це заявили в Управлінні по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що поблизу кордону з Сирією було зафіксовано землетрус магнітудою 6,4 і через три хвилини там стався ще один - магнітудою 5,8.

Осередок першого землетрусу залягав на глибині 16 кілометрів. Поштовхи відчувалися у всій провінції та в інших сусідніх країнах, а саме: Лівані, Сирії, Кіпрі та Ізраїлі.

Турецькі ЗМІ вже пишуть, що через землетрус є руйнування, але офіційні джерела поки що не підтверджують цю інформацію.

Оновлено 19:48

За інформацією телеканалу Al-Arabiya, на півночі Сирії внаслідок землетрусу обрушилися будинки у двох містах, постраждали жителі.

При цьому у провінції Хатай вже повністю відключили електрику через катаклізм. Там є руйнування.

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

Оновлено 20:15

Управління по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій закликало громадян триматися подалі від берегової лінії через ризик підвищення рівня моря до 50 сантиметрів.