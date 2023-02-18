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Знову в Кахраманмараші. У Туреччині стався черговий сильний землетрус

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Туреччина, Субота 18 лютого 2023 22:42
Знову в Кахраманмараші. У Туреччині стався черговий сильний землетрус Фото: у Туреччині стався черговий сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 18 лютого, в турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нabertürk TV.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.

Про руйнування та постраждалих поки не повідомлялося.

За даними турецької обсерваторії Канділлі, після землетрусів 6 лютого зафіксовано не менше 5,8 тисяч афтершоків.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

За останніми данними, кількість загиблих у Туреччині перевищила 40 тисяч.

Окрім того, турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.

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