Знову в Кахраманмараші. У Туреччині стався черговий сильний землетрус

У суботу, 18 лютого, в турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нabertürk TV.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3. Про руйнування та постраждалих поки не повідомлялося. За даними турецької обсерваторії Канділлі, після землетрусів 6 лютого зафіксовано не менше 5,8 тисяч афтершоків.