У Туреччині стався ще один сильний землетрус
У четвер увечері, 23 лютого, у Туреччині стався сильний землетрус. Зокрема, у районі затоки Хатай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій (AFAD), землетрус магнітудою 5 стався на глибині 9,76 кілометра під землею.
Босфорський університет, обсерваторія Канділлі та Інститут досліджень землетрусів, з іншого боку, заявили, що глибина землетрусу становить 8,1 кілометра.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
За останніми даними, кількість загиблих перевищила 43,5 тисячі людей.
Також у Туреччині зафіксовано нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.