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В Турции произошло еще одно сильное землетрясение

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Хатай, Четверг 23 февраля 2023 18:18
В Турции произошло еще одно сильное землетрясение Фото: В Турции произошло еще одно сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг вечером, 23 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. В частности, в районе залива Хатай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение магнитудой 5 произошло на глубине 9,76 километра под землей.

Босфорский университет, обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений, с другой стороны, заявили, что глубина землетрясения составила 8,1 километра.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

По последним данным, число погибших превысило 43,5 тысячи человек.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

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