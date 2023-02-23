В Турции произошло еще одно сильное землетрясение

В четверг вечером, 23 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. В частности, в районе залива Хатай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar .

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение магнитудой 5 произошло на глубине 9,76 километра под землей.

Босфорский университет, обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений, с другой стороны, заявили, что глубина землетрясения составила 8,1 километра.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

По последним данным, число погибших превысило 43,5 тысячи человек.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.