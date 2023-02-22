Число загиблих через землетруси в Туреччині перевищило 43 тисячі осіб

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet .

"Внаслідок землетрусів у Кахраманмараші загинули 43 556 наших громадян. Ця нація - інша нація, шляхетна нація. Чи є у нас смуток чи є. Ми втратили наших людей", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Також у Туреччині зафіксовано нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.

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