Число загиблих через землетруси в Туреччині перевищило 43 тисячі осіб
У Туреччині кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 43 тисячі людей.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.
"Внаслідок землетрусів у Кахраманмараші загинули 43 556 наших громадян. Ця нація - інша нація, шляхетна нація. Чи є у нас смуток чи є. Ми втратили наших людей", - заявив він.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
Також у Туреччині зафіксовано нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.
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