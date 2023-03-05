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В Туреччині сталась аварія за участі 23 автомобілів: є постраждалі

Фото: в Туреччині сталась аварія (twitter.com/istnbulmuhabiri)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 березня, в Туреччині сталась масштабна аварія за участі 23 автівок. В результаті зіткнення вже відомо про понад як 10 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Після аварії, яка сталася через зіткнення автомобіля з пасажирським автобусом, що їхав попереду, сталося ще 7 різних аварій, які були спричинені різким гальмуванням машин, що їхали позаду.

Каретами швидкої допомоги до лікарень доставлено 11 постраждалих.Траса ТЕМ, яка була закрита для руху близько 2 годин через аварію, була знову відкрита для руху після вивезення транспорту та робіт з прибирання.

На цей час поліція вже почала розслідування аварії.

Нагадаємо, днями у Франції автобус із дітьми злетів у кювет.

Крім того, раніше ми повідомляли, що в американському Огайо з рейок зійшов вантажний потяг.

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