В Туреччині сталась аварія за участі 23 автомобілів: є постраждалі

Після аварії, яка сталася через зіткнення автомобіля з пасажирським автобусом, що їхав попереду, сталося ще 7 різних аварій, які були спричинені різким гальмуванням машин, що їхали позаду.

Каретами швидкої допомоги до лікарень доставлено 11 постраждалих.Траса ТЕМ, яка була закрита для руху близько 2 годин через аварію, була знову відкрита для руху після вивезення транспорту та робіт з прибирання.

На цей час поліція вже почала розслідування аварії.