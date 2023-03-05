В Турции произошла авария с участием 23 автомобилей: есть пострадавшие

Сегодня, 5 марта, в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей. В результате столкновения уже известно о более чем 10 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
После аварии, которая произошла из-за столкновения ехавшего впереди автомобиля с пассажирским автобусом произошло еще 7 различных аварий, которые были вызваны резким торможением ехавших сзади машин.
Каретами скорой помощи в больницы доставлены 11 пострадавших. Трасса ТЭМ, которая была закрыта для движения около 2 часов из-за аварии, была вновь открыта для движения после вывоза транспорта и уборочных работ.
К этому времени полиция уже начала расследование аварии.
Напомним, на днях во Франции автобус с детьми взлетел в кювет.
Кроме того, ранее мы сообщали, что в американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд.
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