В Турции произошла авария с участием 23 автомобилей: есть пострадавшие

После аварии, которая произошла из-за столкновения ехавшего впереди автомобиля с пассажирским автобусом произошло еще 7 различных аварий, которые были вызваны резким торможением ехавших сзади машин.

Каретами скорой помощи в больницы доставлены 11 пострадавших. Трасса ТЭМ, которая была закрыта для движения около 2 часов из-за аварии, была вновь открыта для движения после вывоза транспорта и уборочных работ.

К этому времени полиция уже начала расследование аварии.