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В Турции произошла авария с участием 23 автомобилей: есть пострадавшие

Фото: в Турции произошла авария (twitter.com/istnbulmuhabiri)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 марта, в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей. В результате столкновения уже известно о более чем 10 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

После аварии, которая произошла из-за столкновения ехавшего впереди автомобиля с пассажирским автобусом произошло еще 7 различных аварий, которые были вызваны резким торможением ехавших сзади машин.

Каретами скорой помощи в больницы доставлены 11 пострадавших. Трасса ТЭМ, которая была закрыта для движения около 2 часов из-за аварии, была вновь открыта для движения после вывоза транспорта и уборочных работ.

К этому времени полиция уже начала расследование аварии.

Напомним, на днях во Франции автобус с детьми взлетел в кювет.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд.

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