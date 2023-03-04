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У Франції автобус із дітьми злетів у кювет, є постраждалі

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Франція, Субота 04 березня 2023 16:41
У Франції автобус із дітьми злетів у кювет, є постраждалі Фото: внаслідок аварії у Франції постраждало щонайменше 16 осіб (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

У комуні Корпс на південному-сході Франції перекинувся пасажирський автобус із 40 дітьми, внаслідок чого постраждали 16 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на France Blue.

Як зазначається, 40 дітей віком від 6 до 10 років разом із шістьма супроводжуючими поверталися з відпустки у Верхніх Альпах, коли автобус із ними злетів у кювет, що на шість метрів нижче від дороги.

На місце ДТП були відправлені 90 пожежників і гелікоптер.

Внаслідок інциденту постраждали 16 людей, серед яких 11 дітей. Потерпілих госпіталізували.

Аварія сталась у комуні Корпс на півдні департаменту Ізер. Її причиною, ймовірно, стала помилка водія.

Нагадаємо, у Жашкові Черкаської області 3 березня, сталася ДТП - рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів неподалік від грецького міста Лариса, за останніми даними, становить 57 осіб.

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