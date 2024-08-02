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У Туреччині розповіли, коли Україні передадуть корвет "Гетьман Іван Виговський"

Фото: корвет "Гетьман Іван Виговський" (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У турецькому Стамбулі, вчора, 1 серпня, відбулась церемонія спуску на воду військового корабля "Гетьман Іван Виговський". Анкара передасть корвет Києву вже в першому кварталі 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора турецької суднобудівної компанії STM Озгюра Гюлерюза під час церемонії з нагоди спуску на воду корвета "Гетьман Іван Виговський", якого цитує Kırım Haber Ajansı.

За словами Гюлерюза, Україна та Туреччина розпочали реалізацію проєкту ще у 2020 році після переговорів між делегаціями. Пізніше країни підписали угоду у сфері розвитку оборонної промисловості. 

Будівництво "Гетьмана Івана Виговського" розпочалось у 2022 році. Перше плавання заплановане у 2026-му, а вже в першому кварталі 2027-го корвет передадуть Україні

"Ми з повагою вшановуємо пам'ять українських воїнів і людей, які загинули в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет України. Я хотів би висловити, що ми завжди стоїмо поруч з Україною, яка переживає складний період як країна, і що ми продовжимо наші зусилля по зміцненню українського флоту", - додав Гюлерюз. 

Угода між Туреччиною та Україною 

У 2020-му Україна замовила у Туреччини кораблі типу корвет Ada. "Гетьман Іван Мазепа", який був побудований у Туреччині, був спущений на воду у жовтні 2022 року. Вже наприкінці того ж року розпочалось будівництво "Гетьмана Івана Виговського". 

Спочатку кораблі планували оснастити на суднобудівному заводі "Океан" в Україні, втім, плани змінились після повномасштабного вторгнення російських терористів. 

У березні 2024-го Військово-морські сили (ВМС) заявили про підготовку українського екіпажу для служби на "Мазепі". Також вже в травні перший корвет вийшов на перші ходові випробування. 

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Туреччина