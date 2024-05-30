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У Туреччині український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування

Анкара, Четвер 30 травня 2024 12:50
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У Туреччині український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування Фото: український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Український корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується у Туреччині, вийшов на перші ходові випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецького оглядача Enes Balcı у Twitter (Х).

На фото видно, що корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.

Як зазначає видання Militarnyi, на носі корабля, ймовірно, може знаходитися морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA. На зображеннях опублікованих у мережі, помітно його кришку.

Також на українському корветі встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut над гелікоптерним ангаром. На лівому та правому бортах встановлені 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP.

Фото: корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування (x.com/en_balci)

Крім того, можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

Аналітики допускають, що корвет може бути озброєний торпедами Murene 90 Impact і протикорабельними ракетами Harpoon.

Передісторія

Нагадаємо, ще у 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. У вересні того ж року відбулася закладка українського корабля типу Ada.

У жовтні 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" офіційно спустили на воду. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських сил ЗСУ.

У березні 2024 року ВМС зазначали, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на "Мазепі".

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