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В Турции рассказали, когда Украине передадут корвет "Гетман Иван Выговский"

Фото: корвет "Гетман Иван Выговский" (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В турецком Стамбуле, вчера, 1 августа, состоялась церемония спуска на воду военного корабля "Гетман Иван Выговский". Анкара передаст корвет Киеву уже в первом квартале 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора турецкой судостроительной компании STM Озгюра Гюлерюза во время церемонии по случаю спуска на воду корвета "Гетман Иван Выговский", которого цитирует Kırım Haber Ajansı.

По словам Гюлерюза, Украина и Турция начали реализацию проекта еще в 2020 году после переговоров между делегациями. Позже страны подписали соглашение в сфере развития оборонной промышленности. 

Строительство "Гетмана Ивана Выговского" началось в 2022 году. Первое плавание запланировано в 2026-м, а уже в первом квартале 2027-го корвет передадут Украине

"Мы с уважением чтим память украинских воинов и людей, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Я хотел бы выразить, что мы всегда стоим рядом с Украиной, которая переживает сложный период как страна, и что мы продолжим наши усилия по укреплению украинского флота", - добавил Гюлерюз. 

Соглашение между Турцией и Украиной

В 2020-м Украина заказала у Турции корабли типа корвет Ada. "Гетман Иван Мазепа", который был построен в Турции, был спущен на воду в октябре 2022 года. Уже в конце того же года началось строительство "Гетмана Ивана Выговского". 

Сначала корабли планировали оснастить на судостроительном заводе "Океан" в Украине, впрочем, планы изменились после полномасштабного вторжения российских террористов. 

В марте 2024-го Военно-морские силы (ВМС) заявили о подготовке украинского экипажа для службы на "Мазепе". Также уже в мае первый корвет вышел на первые ходовые испытания.

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Турция