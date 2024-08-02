В Турции рассказали, когда Украине передадут корвет "Гетман Иван Выговский"

По словам Гюлерюза, Украина и Турция начали реализацию проекта еще в 2020 году после переговоров между делегациями. Позже страны подписали соглашение в сфере развития оборонной промышленности.

Строительство "Гетмана Ивана Выговского" началось в 2022 году. Первое плавание запланировано в 2026-м, а уже в первом квартале 2027-го корвет передадут Украине.

"Мы с уважением чтим память украинских воинов и людей, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Я хотел бы выразить, что мы всегда стоим рядом с Украиной, которая переживает сложный период как страна, и что мы продолжим наши усилия по укреплению украинского флота", - добавил Гюлерюз.

Соглашение между Турцией и Украиной

В 2020-м Украина заказала у Турции корабли типа корвет Ada. "Гетман Иван Мазепа", который был построен в Турции, был спущен на воду в октябре 2022 года. Уже в конце того же года началось строительство "Гетмана Ивана Выговского".

Сначала корабли планировали оснастить на судостроительном заводе "Океан" в Украине, впрочем, планы изменились после полномасштабного вторжения российских террористов.

В марте 2024-го Военно-морские силы (ВМС) заявили о подготовке украинского экипажа для службы на "Мазепе". Также уже в мае первый корвет вышел на первые ходовые испытания.