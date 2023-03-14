Туреччині можуть не знадобитись російські С-400: названа причина

"Ми робимо системи ППО. Нам не потрібні ні С-300, ні С-400. Ми усуваємо потребу в них. Це наш обов'язок", - сказав Горгун.

За його словами, Туреччина працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper, яка під час випробувань вразила цілі на відстані 100 кілометрів.

Bloomberg зазначає, що США можуть схвалити такі кроки. США ввели санкції проти Туреччини та заборонили їй працювати над створенням та отримувати літаки F-35 після того, як вона придбала системи С-400 у Росії у 2019 році. Туреччина закликає США скасувати санкції, а Конгрес затвердити їй продаж винищувачів F-16.

"Aselsan бере участь у більшості амбітних проектів оборонної промисловості Туреччини, які варіюються від безпілотників до винищувачів та військових кораблів. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прагне все більш напористої зовнішньої політики, підкріпленої вітчизняною військовою могутністю", - йдеться у матеріалі.

Туреччина роками скаржилася на те, що не може отримати оборонного обладнання від західних партнерів. Сюди входять системи протиракетної оборони, а також танкові двигуни, бойові літаки, безпілотники та гелікоптери.