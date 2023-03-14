RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турции могут не понадобиться российские С-400: названа причина

Фото: С-400 (doblest club)
Автор: Дмитрий Браславский

Турции не потребуются российские батареи С-400, поскольку ее отечественное оборудование все чаще берет на себя роль ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании Aselsan Халука Горгуна, которое приводит Bloomberg.

"Мы делаем системы ПВО. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы устраняем потребность в них. Это наша обязанность", - сказал Горгун.

По его словам, Турция работает над созданием собственной системы противоракетной обороны Siper, которая в ходе испытаний поразила цели на расстоянии 100 километров.

Bloomberg отмечает, что США могут одобрить подобные шаги. США ввели санкции против Турции и запретили ей работать над созданием и получать самолеты F-35 после того, как она приобрела систему С-400 в России в 2019 году. Турция призывает США упразднить санкции, а Конгресс утвердить ей продажу истребителей F-16.

"Aselsan принимает участие в большинстве амбициозных проектов оборонной промышленности Турции, которые варьируются от беспилотников до истребителей и военных кораблей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к все более напористой внешней политике, подкрепленной отечественным военным могуществом", - говорится в материале.

Турция годами жаловалась, что не может получить оборонного оборудования от западных партнеров. Сюда входят системы противоракетной обороны, а также танковые двигатели, боевые самолеты, беспилотники и вертолеты.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с американским коллегой Джо Байденом для того, чтобы договориться о поставках истребителей F-16.

Турция рассматривает возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурцияПВО