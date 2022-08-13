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Эрдоган планирует договориться с Байденом о поставках истребителей F-16, - СМИ

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Суббота 13 августа 2022 17:58
Эрдоган планирует договориться с Байденом о поставках истребителей F-16, - СМИ Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с американским коллегой Джо Байденом для того, чтобы договориться о поставках истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

Турция уже несколько месяцев договаривается о покупке американских истребителей F-16 с США. По данным издания, этот вопрос станет ключевым в возможных переговорах Байдена и Эрдогана, которые должны состояться в следующем месяце в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Sabah отмечают, что Анкара не хочет допустить затягивания в решении этого вопроса и намерена ускорить согласование поставок самолетов. Турция также требует, чтобы вопрос передачи истребителей был вынесен на рассмотрение Конгресса США.

Стоит заметить, что Турция вложила 1,4 миллиарда долларов в американскую программу F-35, согласно которой Анкара должна была получить истребители. Но из-за того, что турецкие власти отказались избавиться от российских систем противоракетной обороны С-400, Вашингтон исключил страну из программы.

После такого решения Турция решила предложить соглашение, по которому она будет покупать новые F-16 у США, одновременно модернизируя свой парк из 80 старых F-16.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США пока не завершили обсуждения по поставкам украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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