Мирні переговори Війна в Україні

У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо

Фото: Хакан Фідан (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини на форумі TRT World Forum, пише Yeni Şafak.

За його словами, Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів між делегаціями двох країн, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

"Три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні", - заявив глава МЗС Туреччини.

Фідан підкреслив, що Туреччина й надалі підтримуватиме дипломатичні зусилля для досягнення миру та готова надати свій майданчик для прямих переговорів між Києвом і Москвою.

Переговори між Україною та РФ у Туреччині

Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.

Під час зустрічей українська делегація підтвердила готовність до негайного припинення вогню та чітко окреслила ключові вимоги: зупинку бойових дій, режим тиші по всій лінії фронту й припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Однак Москва відмовилася погодитися на перемир’я.

Більше того, після другого раунду переговорів Росія передала Україні так званий "меморандум", у якому висунула низку ультимативних вимог: відведення українських військ із чотирьох областей, припинення західної допомоги, зупинку мобілізації та воєнного стану, проведення виборів і припинення «диверсійної діяльності» проти РФ. Саме над цим документом Москва, за даними джерел, продовжує працювати досі.

Основним практичним результатом переговорів стали домовленості щодо обміну полоненими

