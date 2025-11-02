В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно

Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Турции на форуме TRT World Forum, пишет Yeni Şafak.
По его словам, Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.
"Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине", - заявил глава МИД Турции.
Фидан подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для прямых переговоров между Киевом и Москвой.
Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.
Во время встреч украинская делегация подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и четко очертила ключевые требования: остановку боевых действий, режим тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласиться на перемирие.
Более того, после второго раунда переговоров Россия передала Украине так называемый "меморандум", в котором выдвинула ряд ультимативных требований: отвод украинских войск из четырех областей, прекращение западной помощи, остановка мобилизации и военного положения, проведение выборов и прекращение "диверсионной деятельности" против РФ. Именно над этим документом Москва, по данным источников, продолжает работать до сих пор.
Основным практическим результатом переговоров стали договоренности по обмену пленными