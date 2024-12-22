У Туреччині гелікоптер врізався в будівлю лікарні: є загиблі

У Туреччині розбився медичний вертоліт у неділю, 22 грудня. Внаслідок авіакатастрофи четверо осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Туреччини в Х (Twitter).

Аварія сталася у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Вертоліт рятувальної служби врізався у будівлю лікарні.

Загинули четверо осіб: два пілоти, лікар та його помічник.

Зазначається, що причиною аварії міг стати густий туман. Вертоліт розбився невдовзі після зльоту. Ймовірно, пілоти не змогли зорієнтуватись у складних погодних умовах. Після зіткнення з будівлею борт втратив керування та впав на порожній майданчик.

За даними поліції, підозри на теракт немає.