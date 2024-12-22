У Туреччині гелікоптер врізався в будівлю лікарні: є загиблі
У Туреччині розбився медичний вертоліт у неділю, 22 грудня. Внаслідок авіакатастрофи четверо осіб загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Туреччини в Х (Twitter).
Аварія сталася у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Вертоліт рятувальної служби врізався у будівлю лікарні.
Загинули четверо осіб: два пілоти, лікар та його помічник.
Зазначається, що причиною аварії міг стати густий туман. Вертоліт розбився невдовзі після зльоту. Ймовірно, пілоти не змогли зорієнтуватись у складних погодних умовах. Після зіткнення з будівлею борт втратив керування та впав на порожній майданчик.
За даними поліції, підозри на теракт немає.
Нагадаємо, у серпні Україна втратила один з отриманих літаків F-16. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".
Також восени в Іспанії розбився винищувач F-18. Пілот не встиг катапультуватись, він загинув.
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