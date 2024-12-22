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В Турции вертолет врезался в здание больницы: есть погибшие

Мугла, Воскресенье 22 декабря 2024 14:00
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В Турции вертолет врезался в здание больницы: есть погибшие Фото: в Турции разбился медицинский вертолет (x.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции разбился медицинский вертолет в воскресенье, 22 декабря. В результате авиакатастрофы четыре человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции в Х (Twitter).

Авария произошла в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Вертолет спасательной службы врезался в здание больницы.

Погибли четыре человека: два пилота, врач и его помощник.

Отмечается, что причиной аварии мог стать густой туман. Вертолет разбился вскоре после взлета. Вероятно, пилоты не смогли сориентироваться в сложных погодных условиях. После столкновения со зданием борт потерял управление и упал на пустую площадку.

По данным полиции, подозрения на теракт нет.

Напомним, в августе Украина потеряла один из полученных самолетов F-16. Это произошло во время массированной атаки врага 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".

Также осенью в Испании разбился истребитель F-18. Пилот не успел катапультироваться, он погиб.

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