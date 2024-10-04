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В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот не встиг катапультуватись

П'ятниця 04 жовтня 2024 19:35
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В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот не встиг катапультуватись Фото: винищувач F-18 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18. В наслідок аварії загинув пілот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.

Аварія винищувача трапилась у п’ятницю, 4 жовтня на сході Іспанії. Відомо, що льотчика звали Пабло Естрада Мартін, він мав понад 1500 годин нальоту, але не встиг катапультуватися з F/A-18 і загинув у результаті падіння.

Причини аварії наразі не встановлені.

Військово-повітряні сили Іспанії висловили співчуття його рідним. Відомо, що льотчик нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Втрата F-16 в Україні

Наприкінці серпня The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16.

Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

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