Турция заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В российском МИД заявили, что министры также поговорили о сотрудничестве РФ и Турции в энергетической сфере, в частности сосредоточившись на безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Фидан отметил риски, которые несет затяжная война для региона и международного порядка, а также обсудил с Лавровым вопросы энергетической безопасности.

Мирные переговоры

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны приостановились, ведь США переключили фокус внимания на Ближний Восток, где 28 февраля начали спецоперацию против Ирана.

При этом еще до начала войны в Иране СМИ писали, что Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, а с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке американский лидер сам высказывал эту возможность.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европе нужно готовиться к тому, что США таки выйдут из переговорного процесса по войне в Украине.

В то же время ранее президент США Дональд Трамп уверял, что вопрос завершения войны РФ против Украины все еще "очень высоко" в его списке приоритетов.