Туреччина затягує схвалення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО: коли може пройти голосування

Офіційні особи Туреччини, чиї імена не називаються зазначають, що Швеція не зробила достатньо, аби задовольнити вимоги країни. До того ж вони заявляють, що порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року. При цьому Туреччина задоволена співпрацею Фінляндії, але планує голосувати за обидві заявки одночасно.

В Туреччині заявляють, що уряд не планує домагатися ратифікації парламентом членства Швеції, якщо він не задовольнить існуючі вимоги щодо придушення курдських сепаратистів, екстрадиції підозрюваних і повністю не зніме обмеження на продаж зброї Анкарі.

Окрім того, Bloomberg пише, що Туреччина навряд чи проголосує за членство двох країн у НАТО до президентських виборів, які мають відбутися влітку 2023 року. Так, наразі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне консолідувати голоси націоналістів напередодні виборів, які заплановані на червень. Проте голосування може бути проведене раніше.

Також повідомляється, що сьогодні генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг має прибути в Туреччину, щоб переконатися, що всі 30 союзників якомога швидше ратифікують приєднання Фінляндії та Швеції.

Також зазначимо, що Туреччина та Угорщина є єдиними двома країнами НАТО, які ще не підписали заявку на членство двох держав. Усі учасники альянсу повинні ратифікувати заявки, перш ніж країни зможуть приєднатися. Хоча Угорщина просувається повільно порівняно з іншими членами, вона може проголосувати за розширення Альянсу до кінця року.