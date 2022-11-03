Турция затягивает одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО: когда может пройти голосование

Официальные лица Турции, чьи имена не называются, отмечают, что Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования страны. К тому же они заявляют, что повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года. При этом Турция удовлетворена сотрудничеством Финляндии, но планирует голосовать за обе заявки одновременно.

В Турции заявляют, что правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции, если оно не удовлетворит существующие требования по подавлению курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полностью не снимет ограничения на продажу оружия Анкаре.

Кроме того, Bloomberg пишет, что Турция вряд ли проголосует за членство двух стран в НАТО до президентских выборов, которые должны пройти летом 2023 года. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится консолидировать голоса националистов накануне выборов, которые запланированы на июнь. Однако голосование может быть проведено раньше.

Также сообщается, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен прибыть в Турцию, чтобы убедиться, что все 30 союзников как можно скорее ратифицируют присоединение Финляндии и Швеции.

Также отметим, что Турция и Венгрия являются единственными двумя странами НАТО, еще не подписавшими заявку на членство двух государств. Все участники альянса должны ратифицировать заявки, прежде чем страны смогут присоединиться. Хотя Венгрия продвигается медленно по сравнению с другими членами, она может проголосовать за расширение Североатлантического союза до конца года.