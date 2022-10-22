Обіцяють до кінця року. Угорщина затягує схвалення заявок Швеції та Фінляндії до НАТО
Ратифікація заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу має бути схвалена Угорщиною до середини грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату прем'єр-міністра країни Гергеля Гуляша, яку приводить видання Politico.
"Уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО і подав документи про ратифікацію до Національних зборів", - заявив Гуляш.
В Угорщині сподіваються на те, що приєднання нових країн до оборонного альянсу зробить його сильнішим. Тому розширення НАТО за рахунок включення до нього Фінляндії та Швеції буде ратифіковано не пізніше середини грудня.
"Можна обговорити питання, чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини, але, згідно з повідомленнями, сказав, що зараз це не має значення", - додав чиновник.
Угорщина та Туреччина - єдині країни НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу - процес, який розпочався невдовзі після вторгнення Росії до України у лютому. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що не очікує, що Угорщина та Туреччина блокуватимуть розширення НАТО, але попередила про ризики відстрочення приєднання.
Нагадаємо, що Фінляндія не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по альянсу діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпні Туреччині заявила, що Фінляндія і Швеція не виконують домовленості, які є умовою для їх вступу до НАТО.
Додамо, що Швеція подала заявку на членство в альянсі ще у травні цього року. Анкара, зі свого боку, майже одразу заявила про те, що блокуватиме вступ країни. Вже в червні країни підписали спільний меморандум.
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