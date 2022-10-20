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Фінляндія не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини

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Четвер 20 жовтня 2022 20:07
Фінляндія не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook com MarinSanna)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія обговорила вступ до НАТО з Туреччиною та Угорщиною та не бачить перешкод для схвалення своєї заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яку приводить видання Politico.

"Я говорила з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом про ситуацію, і, як нам відомо, з Фінляндією та її заявкою проблем виникнути не повинно", - сказала прем'єр-міністр.

Марін наголосив на важливості швидкого приєднання. За її словами важливо, аби процес ратифікації пройшов гладко, тому що, звичайно, можуть бути елементи, коли йдеться про обставини у сфері безпеки. Також вона зазначила, що Фінляндія, як і Україна, є одним із найближчих сусідів до Росії.

"Фінляндії зараз не загрожує жодна військова загроза, і ми маємо гарні можливості, коли справа доходить до захисту нашої країни. Треба уникати ризиків, мінімізувати ризики, я думаю, це важливо для всіх", - додала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що у травні Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по альянсу діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпні Туреччині заявила, що Фінляндія і Швеція не виконують домовленості, які є умовою для їх вступу до НАТО.

Додамо, що Швеція подала заявку на членство в альянсі ще у травні цього року. Анкара, зі свого боку, майже одразу заявила про те, що блокуватиме вступ країни. Вже в червні країни підписали спільний меморандум.

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