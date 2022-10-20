Фінляндія не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини

Фінляндія обговорила вступ до НАТО з Туреччиною та Угорщиною та не бачить перешкод для схвалення своєї заявки.

"Я говорила з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом про ситуацію, і, як нам відомо, з Фінляндією та її заявкою проблем виникнути не повинно", - сказала прем'єр-міністр.

Марін наголосив на важливості швидкого приєднання. За її словами важливо, аби процес ратифікації пройшов гладко, тому що, звичайно, можуть бути елементи, коли йдеться про обставини у сфері безпеки. Також вона зазначила, що Фінляндія, як і Україна, є одним із найближчих сусідів до Росії.

"Фінляндії зараз не загрожує жодна військова загроза, і ми маємо гарні можливості, коли справа доходить до захисту нашої країни. Треба уникати ризиків, мінімізувати ризики, я думаю, це важливо для всіх", - додала прем'єр-міністр.