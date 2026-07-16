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Туреччина запропонувала Україні та РФ перемир'я у двох сферах

18:35 16.07.2026 Чт
2 хв
МЗС Туреччини вкотре закликала до припинення війни РФ проти України
aimg Олена Бджола
Фото: міністри закордонних справ України та Туреччини Андрій Сибіга та Хакан Фідан у Києві (facebook.com/UkraineMFA)

Туреччина виступає за мораторій на бойові дії у двох сферах, які є ключовими не тільки для Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана на пресконференції у Києві 16 липня, передає МЗС України у Facebook.

Фідан пропонує частковий мораторій на бойові дії

Очільник МЗС Туреччини заявив, що головною метою його країни є повне припинення війни між Росією та Україною.

"Якщо це неможливо, можна оголосити мораторій на бойові дії в кількох критично важливих сферах, що мають значення як для України, так і для Росії, а також для всіх країн", - зазначив Фідан.

Він закликав сторони утриматися від ударів по двох напрямках, що стосуються безпеки:

  • у Чорному морі,
  • в енергетиці.

Відео: спільна пресконференція у Києві міністрів закордонних справ України і Туреччини (facebook.com/UkraineMFA)

Сибіга подякував Туреччині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Сторони провели детальні переговори щодо:

  • двостороннього та міжнародного порядку денного,
  • мирних зусиль,
  • ролі США та Європи,
  • дієвих мирних пропозицій України.

Сибіга наголосив на важливій багаторічній ролі Туреччини у мирному процесі та висловив переконання, що її потенціал може бути залучений і надалі.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема в Анкарі. Саме столиця Туреччини є одним з глобальних дипломатичних осередків.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан назвав саміт НАТО в Анкарі історичним. За його словами, союзникам вдалося досягти консенсусу.

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УкраїнаТуреччинаВійна Росії проти України